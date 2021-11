Sosteniamo tutti con il nostro voto Michele Corvino, in arte Karakaz

Il giovane vastese Michele Corvino, in arte Karakaz, giovedì 4 novembre salirà nuovamente sul palco di X-Factor 2021. L’invito è quello di votare il giovane performer, della squadra di Hell Raton.

“E’ una grande occasione per la nostra città avere un rappresentante in un programma televisivo”, commenta il Sindaco Francesco Menna. “KARAKAZ per arrivare fino alla fine del percorso ha bisogno del sostegno di tutti attraverso il voto da casa, gratuito. KARAKAZ può rappresentare una fonte di ispirazione per molti giovani che amano la musica e che sognano una carriera nel mondo dello spettacolo. Il percorso del giovane artista vastese è molto difficile, ma lui sta lavorando con grande caparbietà e impegno. Le sue doti sono indiscutibili ed è giusto che vada avanti. Domani sera, durante la trasmissione, aiutiamoli a vincere!”

I Karakaz sono un progetto musicale che nasce da un’idea del frontman, Michele Corvino . Già ad 8 anni suona infatti la batteria e circa 3 anni fa dà vita al suo progetto solista: compone, arrangia e registra la voce e tutti gli strumenti. Insieme a lui sul palco di X Factor 2021 ci sono Luigi, Massimo e Sebastiano. Il nome della band è un omaggio a suo nonno, partito da giovane per Caracas per cercare di costruirsi un futuro.

“Sono bravissimi e con il tuo sostegno possono arrivare fino in fondo coronando il loro sogno”, commenta lo zio Marco Corvino.

Per conoscerli meglio guarda questo video su YouTube: https://youtu.be/C3tfAs7NIgo

Ecco come votare

APP: Scaricando gratis l’App x Factor 2021

Decoder Sky: canale interattivo /tasto verde

Web: sito XFactor.Sky.it

Twitter: messaggio a “@XFACTOR_ITALIA”