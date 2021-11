E’ previsto per Venerdì 5 Novembre alle 15,30 la presentazione a Palazzo d’Avalos dello studio condotto da ASPO - Azienda Speciale per i porti di Ortona e Vasto sulle potenzialità del territorio vastese nel settore della logistica dal titolo “ “I nuovi assetti economici dell’Abruzzo. Il ruolo della logistica e della portualità”. L’evento è organizzato dall’ASPO, azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti e Pescara per i porti di Ortona e Vasto.

Verrà approfondito lo studio che è stato commissionato a Elevante Srl per evidenziare: le potenzialità del Porto di Vasto e dell’area Vastese come nodo intermodale per l’economia abruzzese, i diversi aspetti della trasformazione territoriale in atto necessaria per adattarsi ai fondamentali cambiamenti nella strategia distributiva delle imprese. In un mondo in cui persone e merci si muovono rapidamente e con modalità sempre nuove, l’Abruzzo può essere territorio centrale e strategico grazie agli investimenti in arrivo e con il potenziamento delle infrastrutture logistiche e dei porti di Ortona e Vasto, solo se si dimostra in grado di concertare e programmare sviluppo e visione comune.



I saluti istituzionali sono affidati a Francesco Menna – Sindaco di Vasto, Mario Miccoli – Presidente ASPO Ortona Vasto, Daniele D’Amario - Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, Gennaro Strever - Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara, Giuseppe Savini - Presidente ARAP Abruzzo e Antonello Garzoni – Magnifico Rettore Università LUM Bari.

Maurizio Cociancich della società Elevante srl, Board Member del Council of Supply Chain Management Professionals, presenterà i risultati dello studio. Il convegno proseguirà con le esperienze e le testimonianze di imprese e università impegnate sui temi oggetto della ricerca: Silvano Pagliuca – Presidente Confindustria Chieti Pescara, Luca Mazzali, Presidente ADRILOG soc. cooperativa, Michele Savani – Gi Group Spa, Massimo Bellachioma Aptar Italia Spa, Fabrizio Bertola 2k Engineering Spa, Marco Mazzarino - Università LUM, Angelantonio Russo Università LUM, Giampiero Di Florio - Procuratore della Repubblica di Vasto. La moderazione del convegno è affidata a Fabio Travaglini, Vicepresidente ASPO e Gianni Cordisco – Consigliere di Amministrazione ARAP. Chiuderà i lavori il Sen. Luciano D’Alfonso, Presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Il convegno è in presenza, previa iscrizione su https://asportonavasto.com/convegno/

Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming sempre previa registrazione online.