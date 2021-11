Rassegna Musicale 'Bernardino Lupacchino dal Vasto', due incontri a Palazzo d'Avalos

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Terzo appuntamento per la XX Edizione della Rassegna Musicale “Bernardino Lupacchino dal Vasto" che, in occasione di questo particolare traguardo, si arricchisce di due incontri in cui saranno presentati due libri e si terrà un convegno sul canto popolare, la ricerca e il ruolo della coralità.

Queste le due date:

Sabato 6 novembre 2021 - Pinacoteca di Palazzo d’Avalos

Ore 15.30 Presentazione del volume Giornate di Studi Musicali Abruzzesi, Atti dei convegni 2017-2018, Lanciano, Casa Editrice Carabba, a cura di Massimo Salcito, risultato del lavoro del gruppo di ricerca ABM Abruzzo Beni Musicali.

Domenica 7 novembre - Pinacoteca di Palazzo d’Avalos

Ore 10,00 Convegno Dalla ricerca al suono, una proposta per la coralità

incontro dedicato al canto popolare, alla ricerca, agli archivi, durante il quale, relatori provenienti da tutta Italia, illustreranno un lavoro che ha visto coinvolte quasi cinquecento persone, un interessante percorso multidisciplinare al servizio della Cultura Abruzzese.

Ore 15,30 Presentazione del volume Nuovi Canti della Terra d'Abruzzo, Edizioni SquiLibri, Roma autori Luigi Di Tullio, e Domenico Di Virgilio.

L’intento dei due appuntamenti è di mettere in evidenza il contributo che la coralità fornisce alla crescita della cultura musicale che, per mezzo della ricerca e coniugata con la formula del coro, costituisce e avvalora un fondamentale punto di riferimento per la storia di un territorio e di una nazione.

Di seguito il programma dettagliato dei due giorni:

Sabato 6 novembre ore 10 Pinacoteca Palazzo d'Avalos

Intervengono: Gianni Oliva, direttore responsabile Casa Editrice Carabba; Paola Besutti, presidente D.A.M.S. Università di Teramo; Massimo Salcito, curatore del volume, Paganica, (L’Aquila), docente Conservatorio “L. D’Annunzio”, Pescara; Luigi Di Tullio, Vasto (Chieti), direttore Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”; Domenico Di Virgilio, Chieti, A.E.L.M.A., Archivio EtnoLinguistico Musicale Abruzzese; Maria Cristina Esposito, Chieti, Licita Scientia; Marco Della Sciucca, Conservatorio “A. Casella”, L'Aquila; Walter Matticoli, Scuola Popolare di Musica di Sulmona; Gianfranco Miscia, Lanciano, archivista e bibliotecario musicale; Silvio Paolini Merlo, Associazione internazionale per lo studio delle arti coreutiche e dello spettacolo “Liliana Merlo”, Teramo.

Domenica 7 novembre Pinacoteca Palazzo d’Avalos

Ore 10 Saluti Francesco Menna Sindaco Città del Vasto; Bruno Di Lena, presidente Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”; Diana de Francesco, vice presidente Istituto Nazionale Tostiano, Ortona

Interventi:

Oralità, ricerca e coralità: tracce per un percorso, Pier Paolo Scattolin, Coro Euridice di Bologna

La Rete degli Archivi Sonori, Domenico Ferraro, professore associato di storia della Filosofia Università di Tor Vergata, responsabile editoriale casa editrice SquiLibri, Associazione AltroSud

Archivi sonori in Abruzzo, Gianfranco Miscia, archivista e bibliotecario musicale

La “metodologia” Giorgio Vacchi, Silvia Vacchi, Coro Stelutis, Bologna

Abruzzo e Molise, due regioni a confronto, Guido Messore, Coro Samnium Concentus, Campobasso

Coralità, cultura, territorio, Stefania Pineider, Coro Studium Canticum, Cagliari

Coralità a rete e impatto sul territorio, Ettore Galvani, presidente Feniarco Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali

Ore 15.30: Marco Della Sciucca, Conservatorio “A. Casella”, L’Aquila

presentazione del volume

Nuovi Canti della Terra d’Abruzzo

Edizioni SquiLibri, Roma, 2018

Luigi Di Tullio, autore e direttore Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”

Domenico Di Virgilio, autore e presidente di A.E.L.M.A, Associazione Etno Linguistico Musicale Abruzzese.

Ore 17.00: Tavola rotonda

A conclusione un breve intervento canoro del Coro Polifonico Histonium