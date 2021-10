“Petali di Rose” nella Chiesa di San Marco Evangelista

Venerdì 8 ottobre a partire dalle ore 20.45 presso la chiesa di San Marco Evangelista a Vasto, è previsto l’appuntamento con la serata “Petali di Rose” organizzata dal comitato diocesano di Chieti Vasto del Rinnovamento Nello Spirito con l’adorazione e affidamento delle intenzioni alla intercessione di Santa Teresa di Lisieux.

Un’occasione per chiedere a Dio l’impossibile attraverso l’intercessione di S. Teresa di Gesù Bambino. “Porta con te: busta da lettera, francobollo, carta e penna. Preghiamo con fiducia il Signore perché faccia scendere dal Cielo una nuova pioggia di grazie per intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo!” è l’invito degli organizzatori. Queste lettere verranno consegnate a delle suore che pregheranno per tutte le intenzioni contenute in questi scritti e tra un anno rispediranno ai “mittenti/destinatari” la stessa lettera.

A causa del Covid è consigliabile chiamare per prenotare i posti al numero 377 206 2005.

“Voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra” S.Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo