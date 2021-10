Angela Pennetta e il 'pizzico di amarezza': "Non è stata colta appieno la freschezza della nostra proposta"

«Partecipare è stato bellissimo: questo, in particolare, resta della splendida avventura che è stata la campagna elettorale per il comune di Vasto. Con il movimento civico dell’Arcobaleno abbiamo seguito un percorso, bello, pieno di contenuti e di motivazioni, un progetto radicato che ha condotto battaglie importanti per dare una soluzione alle difficoltà che i cittadini incontrano nella nostra città. Certo, non posso nascondere quel pizzico di amarezza che naturalmente provo per il risultato di queste ore. Forse non è stata colta appieno la freschezza della nostra proposta, il suo indiscutibile connotato di onestà e libertà, forse altrove non altrettanto presente. Ne prendo atto a testa alta, come sempre: sono e sarò una persona libera, sempre. Ringrazio tutte le persone che hanno scelto di darmi fiducia, cittadine e cittadini di Vasto liberi come me.

Ringrazio chi mi è stato accanto in questo periodo tanto coinvolgente, a cominciare dalla mia famiglia, mio figlio, mia madre e mio marito: a loro anche le mie scuse per essere stata meno presente a casa; sono stati preziosissimi, come sempre. E grazie ancora ai candidati delle due liste in campo con me, l’Arcobaleno e l’Orizzonte è Vasto».

Così l’avvocato Angela Pennetta sul risultato della competizione elettorale a Vasto.