Slitta l'ufficialità del risultato elettorale, verifica per 5 sezioni

L'ufficializzazione del risultato elettorale delle elezioni amministrative di Vasto è ancora in sospeso, questo per via di alcuni errori emersi nel corso dell'esame delle schede all'interno di 5 sezioni.

Investita della questione la Commissione Elettorale Centrale, presieduta da un magistrato, che si occupa della verifica del materiale e del riconteggio delle schede (circa 2.000) con relative preferenze.

Il riconteggio non dovrebbe in ogni modo inficiare il risultato che si è delineato con il sindaco uscente Francesco Menna, con una percentuale tra il 46 ed il 47 per cento, che se la vedrà al ballottaggio con Guido Giangiacomo (20-21).