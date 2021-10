Con la presentazione del libro di Galiffa al via la rete di scuole tra Abruzzo e Molise sulla biodiversità e il territorio

Si è tenuto il 4 ottobre, alla PMI Services di San Salvo l’incontro per parlare: della cultura contadina, con la presentazione del libro “Eravamo Contadine” di Francesco Galiffa, Arsenio Edizioni e per iniziare un percorso di progettazione tra reti di istituzioni scolastiche e enti del territorio sulla Giornata Mondiale della Biodiversità, con la presenza di Matteo Di Natale, Gilberto Onofrillo, Angelo pagano, Orazio Di Stefano, docenti delle scuole primarie e vari esperti del territorio.

Prendendo spunto dal libro di Galiffa che raccoglie le testimonianze di 25 donne ultraottantenni, figlie di mezzadri o di piccoli proprietari, che sono rappresentative della vita nei campi nel primo Novecento in Val Vibrata, si è sottolineato come sia importante conservare la memoria del mondo contadino e al tempo stesso riconsiderare la nostra storia, riflettere sulla nostra società, sulle scelte ambientali fatte e da fare, sul nostro territorio per valorizzarlo in modo nuovo, ponendo al centro le tematiche di tutela della natura. A questo riguardo Orazio Di Stefano ha spiegato che saranno 22 le settimane di studio, di ricerca, di sperimentazione, che hanno l’obiettivo di riavvicinare i bambini alla natura, alle tradizioni, alla tutela della natura, per riscoprire la cultura della solidarietà contadina. Le iniziative programmate saranno aperte a tutte le scuole, in particolare ai sette Istituti scolastici d’ Abruzzo e Molise che sono stati coinvolti negli anni scorsi nella Didattica del territorio e ad alcune istituzioni scolastiche legate al Turismo delle Radici con l’Università della Calabria.

Ogni scuola potrà scegliere gli argomenti da approfondire, ogni argomento avrà delle lezioni teorico pratiche nel Bosco degli Ulivi di Lentella oppure delle lezioni video in classe on line secondo il seguente calendario:

4° ottobre – 10 ottobre: presentazione del programma generale. 11 ottobre – 17 ottobre: dedicata all’ uva e al vino, con l’Istituto agrario di Riccia Valfortore; 18 ottobre – 24 ottobre: dedicata alle api e al miele, con visita all’ apiario di Cianciosi a Furci; 25 ottobre – 31 ottobre: dedicata all’ ulivo e all’olio, con dimostrazioni di Claudio Pracilio; 1 novembre – 7 novembre: dedicata a galline, polli ed uova. Il primo giorno ci sarà la benedizione in Farm, le letture dell’Enciclica di Francesco Laudado Si e soprattutto una riunione operativa con i Pionieri per decidere modalità di consegne degli animali. L’ultimo giorno sarà ristrutturato il gruppo w app, che resterà aperto solo agli effettivi Pionieri; 8 novembre – 14 novembre: dedicata alle papere; 15 novembre – 21 novembre: dedicata agli alberi, la cui festa è il 21 novembre; 22 novembre – 28 novembre: dedicata alle pizze fatte in casa; 31 gennaio – 6 febbraio: dedicata al maiale ed ai salumi, col V rituale; 7 febbraio – 13 febbraio: dedicata ai dolci fatti in casa; 14 febbraio – 20 febbraio: dedicata al sapone; 21 febbraio – 27 febbraio: dedicata alle marmellate fatte in casa; 28 febbraio – 6 marzo: dedicata alla salsa fatta in casa; 7 marzo – 13 marzo: dedicata al fiume; 14 marzo – 20 marzo: dedicata ai cagnolini, con relativa sfilata e Giuria affidata alle scolaresche; 21 marzo – 27 marzo: dedicata al mare; 28 marzo – 3 aprile: dedicata al formaggio, caprette ed agnellini; 4 aprile – 10 aprile: dedicata ai cavalli ed agli asinelli; 19 aprile – 24 aprile – dedicata ai conventi; 26 aprile – 1 maggio: dedicata al lavoro (nel contado), la cui festa è il 1° maggio; 2 maggio – 8 maggio: dedicata al grano e al pane fatto in casa; 9 maggio – 15 maggio: dedicata ai castelli.

E’ prevista per il 22 maggio una giornata finale dedicata alla Biodiversità, con il riepilogo e presentazione di tutti i lavori fatti e con una festa finale collettiva.