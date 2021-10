“Non c'è salute senza salute mentale"

Dall'8 al 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale servizi gratuiti dedicati specifici: visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

Obiettivo di questa iniziativa giunta alla sua 8^ edizione è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

La pandemia Covid-19 - si legge in una nota - ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panici e post-traumatici da stress. Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Portano spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. Laddove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze.

Questi gli appuntamenti previsti a Vasto: Centro di salute mentale di Vasto – Via Ciccarone, 26 (ingresso laterale Ospedale)

Tipologia di servizio offerto: test autosomministrato: “Misura in pochi minuti il tuo benessere mentale”

N.B. Sarà necessario fornire un recapito telefonico al fine di comunicare l’esito del test che sarà fornito dopo l’elaborazione.

Data: 9 ottobre 2021

Orario: dalle 9.00 alle 12.00

Non serve la prenotazione