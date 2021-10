Spoglio dei voti a Vasto, i primi risultati

Iniziate intorno alle 15,30 dopo la chiusura ufficiale dei seggi, vanno avanti, nelle sezioni elettorali vastesi, le operazioni di spoglio per il voto comunale del 3 e 4 ottobre.

In base ai primi riscontri, ovviamente parziali e che rimbalzano sui dispositivi dei vari interessati ed addetti ai lavori, è avanti il candidato del centrosinistra e sindaco uscente Francesco Menna (che in buona parte dei seggi supera il 40 per cento delle preferenze), seguito da Guido Giangiacomo del centrodestra e Alessandra Notaro del polo civico capeggiato dalla lista La Buona Stagione. Più staccate, rispetto ai primi tre competitor, Dina Nirvana Carinci, Angela Pennetta e Anna Rita Carugno.

Il conteggio dei voti che dovrebbe protrarsi per diverse ore - considerando le preferenze espresse per candidato sindaco, lista elettorale e candidati al Consiglio comunale - prosegue.