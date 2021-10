Vasto al voto: affluenza (in calo) al 64,32 per cento

Complessivamente sono stati 24.239, pari al 64,32 per cento del corpo elettorale, i cittadini che si sono recati alle urne a Vasto nella due giorni per l'elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio comunale che saranno in carica nell'arco temporale 2021-2026.

Dato in calo rispetto a quello delle precedente tornata amministrativa del giugno 2016. In quella occasione, al primo turno, si recò ai seggi il 68,57 per cento degli aventi diritto.

Nelle varie sezioni cittadine iniziano le operazioni per il conteggio delle preferenze.