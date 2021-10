Menna nettamente avanti, poi Giangiacomo e Notaro

Sembra consolidarsi il risultato, decisamente positivo in termini di consensi e percentuali di voto, per Francesco Menna, sindaco uscente e ricandidato per la coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali 2021 a Vasto.

Menna è intorno al 47-48 per cento delle preferenze, più del doppio rispetto ai suoi più immediati inseguitori, Guido Giangiacomo del centrodestra (tra il 19 e il 20) e ad Alessandra Notaro (18-19), dell'aggregazione civica capeggiata da La Buona Stagione.

Più staccate, poi, Dina Nirvana Carinci (5 Stelle) intorno al 10 per cento, Angela Pennetta (L'Arcobaleno), 4 per cento, e Anna Rita Carugno (Ora rispetto per tutti gli animali), al di sotto dell'1 per cento.

Aggiornamento voto candidati a sindaco (clicca qui)

Aggiornamento voto liste elettorali (clicca qui)