Presentata la lista Avanti Vasto

Oggi pomeriggio nella sede elettorale del sindaco Francesco Menna, si è presentata alla città e agli elettori di Vasto la lista di “Avanti Vasto”, una lista civica di ispirazione socialista ma che raccoglie al suo interno amiche e amici che rappresentano diverse sensibilità.

Gli onori di casa, alla presenza del sindaco Menna, sono stati fatti da Luigi Rampa e Rocco Cerulli, presentatori e coordinatori della lista. Hanno precisato che si sono candidati donne e uomini che hanno deciso di dedicare una parte del proprio tempo per il bene della città. E’ questa una lista che vuole focalizzare la sua attenzione, in particolare ai temi del lavoro, uno dei pilastri fondamentali per il riconoscimento di dignità e di appartenenza alla collettività perché senza un lavoro dignitoso si rischia di stare ai margini della società, e per Avanti Vasto nessuno deve restare indietro. Verranno focalizzate le energie anche per la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, una risorsa basilare per il futuro delle nuove generazioni. L’obiettivo è avere più parchi verdi, più luoghi di aggregazione per i giovani e per i meno fortunati, meno consumo del suolo con implementazione delle 5 R (Recupero, Restauro, Riuso, Riqualificazione e Ristrutturazione). “Lavoreremo, in attesa del nuovo, al potenziamento dell’attuale nosocomio, non dobbiamo disperdere il patrimonio di competenze, professionalità e umano degli operatori del nostro ospedale” ha concluso Gabriele Barisano.