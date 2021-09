Sportello di Ascolto e Distribuzione Vestiario: 'opere-segno' per chi è in difficoltà

Inaugurazione a Vasto, ieri pomeriggio nel complesso della Curia Arcivescovile al centro della città, dello Sportello di Ascolto 'Patris Corde' di via Vescovado e dello Sportello di Distribuzione Vestiario 'Il Mantello di San Martino' in via Marchesani.

A tagliare il nastro dei due centri è stato l'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte dopo un incontro introduttivo tenuto nel Chiostro del Palazzo, presenti, oltre a Forte, il Vicario episcopale Don Gianni Sciorra, Don Nicola Fioriti e Don Luca Corazzari.

Ad attivarsi per le concretizzazioni delle due iniziative sono state la stessa Diocesi, la Caritas Diocesana coordinata da Don Luca Corazzari e l'associazione di promozione sociale 'Collegio Istonio' presieduta da Don Nicola Fioriti.

Gli sportelli saranno gestiti da volontari e seguiranno questi orari di apertura:

Sportello di Ascolto il secondo e quarto venerdì del mese dalle 15,30 alle 18

Sportelli di Distribuzione Vestiario il lunedì dalle 15,30 alle 18 per la raccolta degli indumenti ed il venerdì dalle 15,30 alle 18 per la consegna.

Nello spazio video curato da Nicola Cinquina (MisericordiaTV) le interviste con il Vescovo e Don Luca