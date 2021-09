Poste Italiane, 7 annulli filatelici per 'Vastophil 2021'

Anche quest’anno Poste Italiane partecipa a “Vastophil”.

In particolare, dal 14 al 18 settembre l’azienda sarà presente a Palazzo d’Avalos con 7 servizi postali temporanei dove saranno disponibili bolli speciali realizzati per l’importante manifestazione nazionale, che quest’anno avrà come tema centrale la figura di Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte.

Dal 14 al 16 settembre, dalle 16 alle 20 saranno attivati tre servizi temporanei con annulli filatelici dedicati alla Divina Commedia e rispettivamente all’Inferno, al Purgatorio e al Paradiso. Su ciascun timbro saranno riportati versi celebri delle tre cantiche.

Si prosegue venerdì 17 settembre con altri due annulli speciali: dalle 8 alle 14, quello dedicato al workshop di illustrazione dal titolo “Dante 700” a cura del Liceo Artistico S. Orsola di Roma; e dalle 16 alle 20 quello dedicato alle Olimpiadi di Tokio e al medagliere italiano.

Si chiude il 18 settembre con l’annullo, dalle 8 alle 14, dedicato al convegno dal titolo “Comunicare Dante oggi: una sfida possibile” e, dalle 16 alle 20, sulla mostra dal titolo “Gaspari e la Filatelia” in occasione del centenario della scomparsa del ministro originario di Gissi.

Con gli annulli filatelici saranno timbrate le corrispondenze presentate alle postazioni. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.