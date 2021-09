'Open day' scuola, vaccinazioni possibili nel week end

Una doppia azione di prevenzione, attraverso la combinazione vaccino-tampone, per mettere in sicurezza il mondo della scuola e dell’università. Questa la finalità del progetto “No Dad, Sì Vax” promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per prevenire l’insorgenza di focolai difficili da controllare e un nuovo picco epidemico attraverso un "pacchetto" che mira ad associare un'estesa copertura vaccinale con la sorveglianza sanitaria.

Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 si terrà un open day scuola, aperto a studenti, genitori, insegnanti, operatori scolastici e personale esterno quali addetti alla mensa, ai servizi di trasporto e pulizie: potranno vaccinarsi senza prenotazione e, se lo vorranno, essere sottoposti a tampone rapido contestualmente, così da rientrare in aula in sicurezza.

Queste le sedi alle quali rivolgersi:

- PTA Guardiagrele 11 e 12 settembre 2021 mattina

- Sala Polivalente Casoli 11 e 12 mattina

- PTA Gissi 11 e 12 mattina

- Ospedale Atessa 11 e 12 pomeriggio

- Centro Riuso Francavilla al Mare 11 e 12 mattina

- Micoperi Ortona 11 e 12 mattina

- Pala Colle dell’Ara Chieti 11 e 12 mattina

- Pala Masciangelo Lanciano 11 e 12 mattina

- PalaBCC Vasto 11 e 12 mattina

- Palazzetto Sport San Salvo Marina 11 mattina e pomeriggio, 12 pomeriggio

- Distretto sanitario Villa Santa Maria 13 e 14 mattina

- Palazzetto sport Scerni 17 mattina.

La stessa attività proseguirà, fino al 24 settembre 201 nei centri vaccinali PalaMasciangelo a Lanciano, PalaBCC a Vasto e Pala Colle dell’Ara a Chieti.

Ma non si esaurisce qui il progetto della Asl, che al fine di agevolare l’accesso alla vaccinazione per studenti, famiglie e personale scolastico residenti nei Comuni a più alta densità di popolazione scolastica effettuerà somministrazioni direttamente negli istituti con la collaborazione dei due team mobili della Difesa già attivi in provincia di Chieti. A partire dal 13 settembre 2021 prenderà il via la vaccinazione nella scuola secondaria di I e II grado di Villa Santa Maria, San Salvo, Vasto, Atessa, Lanciano, Scerni, Ortona, Francavilla al Mare e Chieti.

"Quello della scuola è un grande tema della sanità pubblica - chiarisce il direttore generale della Asl, Thomas Schael - sul quale abbiamo voluto investire. Nella nostra provincia risulta già vaccinato il 63% della popolazione scolastica oltre i 12 anni, un dato che rappresenta già un buon punto di partenza e che possiamo migliorare con questo progetto andando dentro le scuole. Abbiamo scelto di andare negli istituti più frequentati, anche da ragazzi che arrivano da fuori regione come l’Alberghiero di Villa Santa Maria, l’Agrario di Scerni e il Nautico di Ortona, e nelle città e nei centri più urbanizzati che avevano fatto registrare un impatto pandemico più forte nelle fasi precedenti. Abbiamo quindi strutturato questa nuova iniziativa sulla base dei numeri ricavati dall’intensa attività di testing condotta dal nostro Dipartimento di prevenzione che ha portato ad accertare 1.932 casi nelle scuole, così ripartiti: 24% a Vasto, 22% a Lanciano, 14% a Chieti, 12% a Francavilla al Mare, 8% a Guardiagrele, 6% a Ortona. Alla luce di questi dati è di assoluta evidenza l’importanza della vaccinazione e dell’opportunità che la nostra Asl, grazie alla preziosa collaborazione del team mobile della Difesa, offre al mondo della scuola e alle famiglie: se riusciamo a proteggere le classi e i nuclei familiari i ragazzi potranno dire realmente addio alla didattica a distanza e tornare a vivere la normalità delle lezioni in presenza".

Le vaccinazioni nelle scuole avranno inizio lunedì 13 settembre 2021 all’Alberghiero di Villa Santa Maria e proseguirà nei giorni successivi a San Salvo e Vasto fino a fine mese. Poi toccherà alle altre città. Il programma è stato concordato da Donatella Belfatto, referente aziendale Covid-19 scuole, con la dirigenza scolastica, che provvede a comunicare data e orario della presenza del team vaccinale nell’istituto. Alle famiglie è anche inviata la modulistica inclusa quella specifica per i minori che, com’è noto, devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno solo che abbia acquisito il consenso dell’altro.