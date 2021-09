E’ iniziata la 59^ Fiera Nazionale dell’Agricoltura

Al via la 59esima Fiera Nazionale dell’Agricoltura, “Dove fioriscono i tuoi affari”, presso Lancianofiera, il Polo Fieristico d’Abruzzo il 3-4-5 Settembre 2021 dalle 9 alle 19.00 con ingresso gratuito.

Il presidente Franco Ferrante nel suo intervento nell’inaugurazione della manifestazione ha detto: “Abbiamo scelto di ricominciare partendo da quella che da sempre è considerata il fiore all’occhiello del polo fieristico. Questa edizione dopo i mesi complicati della pandemia, è davvero speciale, sono orgoglioso per il grande lavoro fatto da dipendenti e collaboratori e soprattutto dall’adesione di 160 espositori che, nonostante il momento difficile, hanno scelto di ricominciare proprio dalla Fiera, dal luogo dove da quasi 60 anni si incontra la domanda e l’offerta – ha affermato con convinzione il presidente Ferrante – .ed è un segnale importante che testimonia come questo appuntamento, al di là di green pass e mascherine obbligatorie, resta irrinunciabile per gli addetti ai lavori e per quanti hanno a cuore il futuro dell’agricoltura, settore strategico dell’economia abruzzese”. Il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente ha evidenziato la determinazione, la volontà e la passione di quanti si sono impegnati per questa ripartenza vera che deve essere l’inizio di un percorso nuovo che apre a un progetto ancora più importante. “L’agricoltura è un comparto fondamentale e colgo l’occasione per ringraziare gli abruzzesi, soprattutto quelli che operano in questo comparto e che hanno mostrato coraggio e voglia di ricominciare, questa rassegna dove la storia si incrocia con la realtà, ne è l’esempio concreto”.

Due sono i padiglioni occupati dagli stand e nell’area esterna sono presenti i trattori e i mezzi agricoli più pesanti. Sono presenti le associazioni di categoria Cia e Coldiretti e l’Istituto Agrario “Ridolfi” di Scerni.

E’ necessario il green pass per entrare in fiera, la mascherina è obbligatoria nei padiglioni e pure all’esterno. I primi controlli sono effettuati all’ingresso, poi si entra e si passa attraverso un tunnel dove tutti saranno igienizzati prima di entrare nel padiglione.