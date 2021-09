La conferma: Giovanni Peluso continua l’avventura con la Vasto Basket

Altra conferma per il sodalizio biancorosso. Dopo aver contrattualizzato i nuovi volti e confermato Di Tizio e Marino, arriva anche la conferma di Giovanni Peluso. Dopo aver percorso tutta la trafila giovanile, è entrato in prima squadra da anni , Giovanni Peluso oltre ad essere un elemento in crescita esponenziale anno dopo anno, è diventato un uomo insostituibile per la franchigia biancorossa. Per gli amanti dei numeri, Gio Gio ha chiuso l'ultima stagione regolare (prima dello stop imposto dalla pandemia) con 5 pt di media in 18 match per una totalità di 422 pt nelle 5 stagioni trascorse con la maglia della prima squadra.

Come gli altri giovani presenti nel Roster, negli scorsi mesi è stato protagonista della Coppa Del Centenario. Energico e volenteroso, Giovanni sarà a disposizione con la sua canotta #28 e non vede l’ora di iniziare ad allenarsi con la sua nuova squadra.