All’Università d’Annunzio 800 candidati per il Test di Medicina

I corsi a numero chiuso in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria avranno un totale di 268 posti, mentre oggi al test di ammissione si sono presentati ben 820 aspiranti.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sono previsti 216 posti provvisori per studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti e 6 posti per studenti non comunitari residenti all’estero, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria sono previsti 40 posti provvisori per studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia e 6 posti per studenti non comunitari residenti all’estero.

Il concorso nazionale inizierà contemporaneamente in tutti gli atenei statali d'Italia. Gli studenti sosterranno il test nella sede più vicina alla propria residenza e non in quella scelta come prima destinazione. La prova sarà composta di 60 domande a risposta multipla e deve essere completata in 100 minuti.

Il Miur informa che sono oltre 70mila in Italia gli aspiranti camici bianchi, a fronte di 14.020 posti per le facoltà di Medicina e Chirurgia e di 1.253 per Odontoiatria e protesi dentaria. Solo uno studente su cinque sarà ammesso!