La temperatura scende a 6,8 gradi sul Gran Sasso

Il maltempo ha fatto scendere le temperature in Abruzzo. La rete dell'associazione meteo Aq Caput Frigoris ha registrato sul Gran Sasso, tra le minime di oggi, 6.8 gradi al Rifugio Franchetti (a 2433 metri) e 8.3 gradi a Campo Imperatore (stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2.132).

E’ stata potenziata la rete di monitoraggio dell’associazione, www.caputfrigoris.it, con l’installazione a maggio di una stazione meteo con webcam in località Passo San Leonardo a 1.282 metri sulla Maiella occidentale, luogo caro agli amanti della montagna, dell'escursionismo e dello scialpinismo con la collaborazione di Chieti Meteo.

E' stata attivata a inizio agosto la Stazione meteo "C.A.I. Farindola" a quota 672 metri, in collaborazione con la sezione locale del Club Alpino Italiano. A Pescara, inoltre, sono in funzione due webcam, collegate ad altrettante stazioni meteo, nelle zone di Colle Scorrano e Colle Marino.