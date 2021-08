Mapa Duet in concerto ai Giardini d’Avalos

Grande evento domenica 29 agosto alle 21,30 presso i Giardini d'Avalos, con il concerto dei Mapa Duet, ovvero Claudia D’Ulisse, voce e Nicola Oliva, chitarra, due grandi professionisti della scena musicale, sono tra le migliori espressioni musicali nate in Abruzzo.

Quando suonano in duo amano giocare con la musica che li ha formati, spaziando per il soul, blues e tutti i generi derivati, ridefinendo ogni brano attraverso un altissimo e raffinato gioco di dialogo tra lo strumento chitarra e quello della voce.

Nicola vanta numerose collaborazioni, affiancando artisti della canzone italiana come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Linda e molti altri; negli ultimi anni è impegnato nella band di Laura Pausini, con la quale ha calcato alcuni tra i palcoscenici più prestigiosi al mondo (dalla Royal Albert Hall di Londra al Madison Square Garden di New York). Alcune tra le riviste specializzate come Chitarre e Guitar Club ne parlano come uno tra i più talentuosi chitarristi italiani.

Claudia, oltra all'attività di solista e insegnante, vanta numerose collaborazioni come corista per molti artisti Italiani tra cui Ornella Vanoni, Mario Lavezzi, Ron, Gianni Morandi, Laura Pausini, Biagio Antonacci e molte collaborazioni anche nei programmi televisivi e radiofonici nazionali.

Dal 2016 è stata scelta anche lei da Laura Pausini come corista e nelle trasmissioni televisive tra le quali si ricordano Laura&Paola e House Party.