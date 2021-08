Ai Giardini d’Avalos “Misura per Misura” di William Shakespeare

La MPA Theatre, da quest'anno, è in collaborazione con la nota Compagnia stabile del Molise! Felice di questa nuova avventura, dopo la forzata pausa imposta dalla pandemia, presenta Misura per Misura di William Shakespeare e torna in scena la scuola della Compagnia Stabile del Molise.

Un ritorno del teatro dal vivo con una proposta all’insegna del classico della recitazione per eccellenza. Legalità contro illegalità, mente contro cuore, etica e morale, ordine e caos, pubblico e privato, sono solo alcune delle molteplici dicotomie che il nostro Bardo fa emergere dalle sue parole; tante, tantissime parole. Ogni personaggio, perciò ogni attore, è chiamato a recitarne una valanga, creando una rutilante sinfonia di argomentazioni.

Protagonisti sul palco gli allievi del 3° anno del corso di recitazione tenuto da Paola Cerimele e Raffaello Lombardi, nonché direttori artistici dello spettacolo e docenti della Compagnia Stabile del Molise presso la MPA Music Player Academy.

La regia è di Antonio Ligas, i movimenti di scena di Alisia Ialicicco, entrambi docenti della Compagnia.

Si ringrazia il Comune di Vasto per il patrocinio e per la disponibilità e collaborazione. L'appuntamento è per sabato 28 agosto, alle ore 21:15 presso i Giardini D'Avalos a Vasto (CH)! In caso di avverse condizioni meteorologiche lo spettacolo si terrà presso il Teatro Figlie della Croce in via Madonna dell’asilo 13, a Vasto.

La performance è a pagamento con posti limitati nel pieno rispetto delle regole anti Covid. Per l'acquisto del biglietto è necessaria la prenotazione tramite whatsapp al contatto dell'Accademia (Music Player Academy) e sarà possibile ritirarlo presso la sua sede in C.so Mazzini 167 a Vasto (CH).

La MPA è un ambiente favorevole alla crescita del musicista e dell'attore, le figure professionali all'interno sono tutti musicisti e attori accreditati come la Compagnia Stabile del Molise, una realtà artistica e culturale solida da 10 anni, con più di 13 spettacoli all'attivo e 200 allievi fra le sedi di Campobasso, Termoli e Vasto. Presto ripartirà un nuovo anno accademico, non perdere l'occasione di conoscerci e trascorrere una serata all'insegna del Teatro!