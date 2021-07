Vasto Città Etica con Lino Marino al fianco di Francesco Menna e del centrosinistra

Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni amministrative a Vasto, a sostegno di Francesco Menna.

Mi proporrò agli elettori in una delle sue liste , che fanno riferimento alla coalizione di centrosinistra, nella quale da sempre mi riconosco. Ne ho parlato con gli amici di sempre e con la Associazione Vasto Città Etica, che mi hanno non solo approvato, ma addirittura esortato ad andare avanti nella considerazione che chi ha il desiderio di fare politica deve necessariamente inquadrarsi nel sistema classico dei Partiti tradizionali, dove adeguati e migliori sono gli spazi operativi e le coperture necessarie per garantire i risultati.

Ho fatto questa scelta nel bene e nell’interesse comune, con il grande desiderio di contribuire allo sviluppo ed al miglioramento delle condizioni di vita dei vastesi, come ho fatto in questo lungo periodo della mia vita. Grazie per la considerazione, per l’affetto e per il consenso di cui mi vorrete gratificare. Mi impegnerò per non deludervi mai.