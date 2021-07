Tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona: per la proroga tutto da rifare

Tutto da rifare per la sopravvivenza prorogata al 2024 dei Tribunali abruzzesi a rischio chiusura nel 2022, quelli di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona.

A poco più di 24 ore dall'approvazione unanime nelle Commissioni del Senato dell'emendamento - primo firmatario il senatore vastese del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi - arriva lo stralcio in aula, deciso dalla presidente dell'assemblea di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“La relazione tecnica pervenuta dal Ministero della Giustizia quantifica un maggior onere connesso all’ulteriore proroga previsto dalla norma in esame per l’anno 2023 e per l’anno 2024, pertanto la norma risulta sottostimata per i predetti anni e carente di copertura finanziaria”, a giudizio della Casellati. In pratica non ci sarebbe la copertura finanziaria per la proroga di altri 2 anni per la sedi giudiziarie abruzzesi.

Si torna al punto di partenza, insomma, alla chiusura prevista nel 2022 e la battaglia, politica ma non solo, è pronta a riaccendersi.