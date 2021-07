Grande successo dei tre giorni di formazione sul volontariato alla Villa Comunale di Vasto

La Pista di Pattinaggio della Villa Comunale di Vasto è stata protagonista di tre pomeriggi di formazione dal 27 al 29 luglio con la partecipazione di moltissime associazioni di volontariato del territorio per analizzare le peculiarità di ognuna, le reti sinergiche costituite in questi anni e le possibili programmazioni del prossimo futuro, considerando il ruolo fondamentale dell’Agenda 2030 anche nel Terzo Settore.

Fabio Travaglini, Pmi Services e Aiccre Abruzzo ha evidenziato i progetti regionali “Vastese inclusivo” e “PerTeinVolo”, le caratteristiche e in generale l’importanza della programmazione regionale, con l’approfondimento degli obiettivi sostenibili dell’Onu.

Rosaria Spagnuolo, presidente dell’odv Ricoclaun, associazione capofila dei due progetti regionali e organizzatrice delle giornate formative ha parlato, nell’ultimo incontro del 29 luglio, del ruolo del terzo settore all’interno dell’Agenda 2030 nel nostro territorio ricordando anche che è stato indetto un concorso fotografico dal titolo: “racconta con uno scatto l’Agenda 2030”, un interessante opportunità per tutti gli amanti della fotografia e del territorio che possono inviare fotografie che rappresentino attività legate all’uguaglianza di genere, diritti umani, pace e non violenza, cittadinanza globale, sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, educazione sanitaria, diversità culturale. https://unric.org/it/agenda-2030/Per iscriversi c’è tempo fino al 10 agosto 2021. La partecipazione al concorso è gratuita, e aperta a tutti, si può partecipare con più scatti fotografici, sono previsti premi per i primi 5 vincitori. Tutte le foto saranno stampate e parteciperanno ad una mostra nella Villa Comunale di Vasto sabato 21 agosto 2021. La selezione dei lavori è curata da una giuria qualificata. I giurati provvederanno ad operare una preselezione tra coloro che si sono candidati e, successivamente, decreteranno il vincitore del concorso. Le foto vincitrici saranno premiate Sabato 21 agosto 2021 all’interno di un evento legato al volontariato che si svolgerà alla Villa Comunale di Vasto. Tutti gli interessati possono inviare la foto all’email: ricoclaun@gmail.com, scrivendo le proprie generalità, numero telefonico, titolo della foto.

I tre giorni formativi nonostante il caldo hanno testimoniato come sia importante il terzo settore nel nostro territorio e il ruolo strategico delle reti per unire le forze verso un obiettivo comune, come per esempio il progetto di riqualificazione urbana nell’area della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale che nei prossimi giorni vedrà l’attuazione di altre fasi: sabato 31 luglio con l’attività “Arte in Villa” 60 bambini con i loro genitori vivranno un’esperienza laboratoriale di ceramica, botanica e archeologia alla Villa Comunale di Vasto, per decorare 100 maioliche che verranno successivamente installate nelle pareti verticali delle sedute vicino la pista, per conoscere gli alberi della Villa e l’Acquedotto delle Luci dell’antica Histonium. Nella prossima settimana verranno decorati i 12 tavoli della villa con l’ausilio di artisti locali e dei bambini della città, per realizzare giochi vari, dal tris, al gioco dell’oca, alla dama. Verranno istallate successivamente dei pannelli sonori e ludici, la cassetta di bookcrossing e un attrezzo ginnico. Inoltre, sabato 21 agosto è in programma una grande festa alla Villa Comunale con tante associazioni, artisti, con attività e laboratori per bambini.

Video sulla Tavola Rotonda sul Volontariato del 27 luglio 2021 alla Villa Comunale realizzato da Vincenzo Scardapane