La creatività di Mirella Del Negro e Angelo Palombo nelle cornici

Tutto è partito dall’amicizia di due donne, Mirella Del Negro e Francesca Giurastante e dall’idea di Francesca, considerando la creatività e inventiva di Mirella. “Ho avuto un’idea, incorniciare il Trabocco Cungarelle, potresti costruire una cornice con una dedica?” Una proposta insolita, originale a cui Mirella risponde subito con entusiasmo coinvolgendo il marito Angelo Palombo. “Lui ha costruito la cornice, ha sistemato i pali e io l'ho decorata con la scritta ed i cuori che poi sarebbero, inconsapevolmente, diventati la firma di questa missione”, racconta Mirella Del Negro. “Appena mio marito e Luca Conti, l'hanno montata sono tutti impazziti per questa cornice, certo il soggetto che incorniciava era già di per sé una cosa meravigliosa, quindi non è stato difficile renderla bella. La gente ha apprezzato e in tanti ci hanno scritto per esprimere la loro gratitudine per aver realizzato una cosa così romantica. “

Ma non è finita qui. Grazie al successo della prima installazione, Mirella decide, con l’aiuto del marito, di costruirne un'altra da dedicare alla sua spiaggia del cuore, Punta Penna. “Anche lì la gente ha apprezzato tanto”, dice Mirella. “Incorniciare le meraviglie di Vasto è stata l’idea che ci siamo posti con lo spirito di donare una cosa bella alla nostra città, poi grazie all'aiuto dell'insostituibile Costanzo D’Angelo, sono state rese famose. Abbiamo capito subito che quella era la nostra missione, perché le persone hanno ancora voglia di sognare, di vedere le cose belle, di sorridere ma soprattutto di tornare ad apprezzare le semplici cose” dice Mirella. “Dopo la seconda cornice abbiamo pensato alla Bagnante. Il posto magico, il posto del cuore di tutti. La scelta della dedica alla Sirenetta è stata quasi naturale per me. Da piccola mi sono sempre chiesta se era il mare che la proteggeva e vegliava su di essa o se fosse il contrario. Ma poi come in tutte le favole, la risposta è stata questa, è il principe che protegge la sua principessa. E una dichiarazione più bella della Cura del Maestro Franco Battiato non esiste al mondo. La nostra missione è stata solo quella di regalare alle persone un sorriso e un sogno.”

Le tre cornici fatte con tanta passione, creatività e amore, nel desiderio di valorizzare la bellezza della nostra bellissima città, hanno avuto come conseguenza un'onda di affetto indescrivibile, da parte di tanti amici e conoscenti, in una reciprocità di affetto che nutre tutti.

Chissà se Mirella e Angelo hanno l’idea di incorniciare un altro luogo magico di Vasto?