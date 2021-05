Terminata la prima parte del progetto di riqualificazione della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale

Consigliamo a tutti di fare una passeggiata alla Villa Comunale di Vasto, visto anche il clima favorevole. Andando più su della fontana e dell’area giochi vi sorprenderete nell’osservare qualcosa di completamente diverso a prima. La Pista di Pattinaggio lasciata per molti anni nel degrado completo si è completamente trasformata, grazie alla giovanissima associazione vastese “Rigenera Vasto”. Il presidente Augusto Delle Donne e il cofondatore Alessandro Perna hanno voluto promuovere, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, un gesto di cittadinanza attiva per riqualificare e donare nuovo decoro. Sabato e Domenica circa 80 persone tra associazioni, famiglie, cittadini hanno deciso di donare parte del proprio tempo libero per scartavetrare e verniciare questo spazio pubblico in un clima di grande armonia e collaborazione con la partecipazione straordinaria di tanti bambini che hanno sorpreso tutti per la loro forte motivazione. Sono state scelti dei colori particolari che creano la giusta integrazione della Pista di Pattinaggio alla vegetazione della Villa Comunale e in questi giorni si è concluso anche il disegno, realizzato da Alessandra D’Aurizio e Linda Traino, sul davanti della struttura. Sono stati realizzati tanti bellissimi fiori e la scritta: “Be a Steward of the Earth YOU CAN make a difference”.

“Il progetto non è ancora concluso”, dice il presidente di Rigenera Vasto, Augusto Delle Donne. “Stiamo valutando di realizzare l’illuminazione della Pista di Pattinaggio e di ampliare il progetto riqualificando in modo più ampio tutta l’area”.