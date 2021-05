Isola ecologica a Vasto operativa da lunedì

Lunedì 17 maggio l'apertura ufficiale, in via San Leonardo a Vasto, dell'Isola ecologica, il Centro di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani con annesso Centro del Riuso gestito della Pulchra Ambiente.

"L’apertura di questo Centro - si legge in una nota della Pulchra - rappresenta una fondamentale novità sia per l’azienda, poiché è un tassello importante per completare il sistema dei servizi di raccolta di rifiuti, ma soprattutto per i cittadini che potranno conferire direttamente le diverse frazioni di rifiuto differenziato. Il Centro di Raccolta non è solo uno strumento complementare alla raccolta porta a porta, ma anche una soluzione per il conferimento di quelle frazioni di rifiuto fino ad oggi escluse dal sistema domiciliare. Consente, infatti, agli utenti residenti o domiciliati nel territorio comunale e iscritti alla Tari, di consegnare, gratuitamente e autonomamente, 6 giorni alla settimana, rifiuti quali organico, carta e cartone, plastica, vetro, sfalci e potature, ingombranti, legno, metalli, oli vegetali, pile, batterie, grandi e piccoli elettrodomestici, lampade e neon, piccole quantità di inerti derivanti da autonome ristrutturazioni domestiche, contenitori di vernici, toner e cartucce nel rispetto del regolamento comunale e della vigente normativa ambientale.

I quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti conferibili sono dettagliati per utenza nella Tabella scaricabile dal sito pulchrambiente.it e differiscono a seconda che si tratti di un utente domestico (nuclei familiari) o non domestico (operatore economico). L’utente può accedere con il proprio veicolo, presentando tessera sanitaria e l’ultima ricevuta di pagamento della Tari. L’operatore procederà alla registrazione, all’ispezione visiva dei rifiuti a fornire indicazioni necessarie per il corretto conferimento. Il Centro è dotato di sistema per la sicurezza degli utenti e di videosorveglianza, con accesso consentito ad un utente alla volta.

All’interno del Centro di Raccolta nasce anche un servizio innovativo: il Centro del Riuso, uno spazio finalizzato alla tutela ambientale e alla solidarietà sociale attraverso il reimpiego gratuito di beni usati ancora riutilizzabili, come mobili, elettrodomestici di piccola taglia, attrezzi sportivi, passeggini e carrozzine. E’possibile, infatti, consegnare all’operatore preposto beni in buono stato di conservazione e funzionanti, durante gli stessi orari di apertura del Centro di Raccolta.

Per visionare gli oggetti prelevabili, invece, si dovrà esclusivamente accedere sull’apposita Bacheca dell’App “JUNKER” (applicazione già utilizzata e dedicata alla raccolta differenziata in città) e manifestare il proprio interesse effettuando la prenotazione con un semplice click. Se interessati, gli organismi no profit,

associazioni di volontariato e/o ambientaliste, scuole, parrocchie, servizi sociali comunali, hanno priorità nella scelta dei beni.

Altra rilevante novità è il trasferimento della sede dell’Ecosportello in via San Leonardo, così da mettere a disposizione dei cittadini un unico centro per tutti i servizi di raccolta differenziata. Lo sportello al cittadino dal 17 maggio lascerà via Conti Ricci ma conserverà gli stessi orari di apertura finora stabiliti, con un lieve cambio solo nella fascia oraria pomeridiana: l’apertura del martedì e del giovedì diverrà dalle 16 alle 18.

Ad implementare gli attuali servizi al cittadino, inoltre, sarà l’attivazione di due nuovi sistemi smart e interattivi: la prenotazione del ritiro di ingombranti mediante app “Junker” che si affiancherà all’opzione del ritiro gratuito a domicilio tramite il numero verde e il servizio Sentinella, disponibile su app Junker, che permetterà di inviare segnalazioni, abbandoni e situazioni critiche semplicemente scattando una foto, successivamente geolocalizzata e gestita in tempo reale.

Si invitano gli utenti a consultare il sito pulchrambiente.it e la App Junker per tutti i maggiori dettagli sui nuovi servizi offerti".

GLI ORARI E I GIORNI DI APERTURA

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 11:00 - 13:00 08:00 - 11:00 08:00 - 14:00 11:00 - 13:00 08:00 - 11:00 08:00 - 14:00 14:00 - 18:00 15:00 - 18:00 14:00 - 18:00 15:00 - 18:00

L’ultimo ingresso avverrà 30 minuti prima della chiusura. La domenica e i festivi il Centro di Raccolta resterà chiuso.