Riqualifica con noi la pista di pattinaggio della Villa Comunale

Concluso l’iter burocratico per l’autorizzazione del Comune di Vasto al progetto di Riqualificazione della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale, l’Associazione Rigenera Vasto, Officina di riqualificazione Urbana, dà appuntamento alle associazioni, alle famiglie, alla città presso la pista di Pattinaggio dalle ore 8.30 Sabato 22 e Domenica 23 maggio per dare il proprio contributo. “E’ necessario munirsi solo di guanti e mascherina” comunicano il presidente di Rigenera Vasto, Augusto Delle Donne e il co fondatore Alessandro Perna “e armatevi di tanta Allegria e Volontà!”

La finalità del progetto di riqualificazione è quello di dare valore a questo luogo di aggregazione per eccellenza, rendendolo più fruibile per gli abitanti del quartiere con il ripristino di una colorazione omogenea e uniforme delle superfici della Pista di Pattinaggio e dare un aspetto più decoroso ma al tempo stesso creativo. Infatti, puntando sulla bellezza, realizzeranno con l’aiuto di volontari e artisti, in un percorso di collaborazione condivisa, dei disegni, per rendere questo luogo più vivibile e incoraggiando la diffusione della responsabilità e del senso civico.

L’evento è aperto alla città, con l’aiuto di persone competenti, ma anche con il coinvolgimento di volontari, delle famiglie e bambini, con grande attenzione alle normative anti Covid. Chi vuole partecipare può mandare un messaggio sulla pagina facebook Rigenera Vasto oppure inviare una email: rigeneravasto@gmail.com, indicando il proprio nominativo, numero di telefono e la data e orario della propria disponibilità.

Il finanziamento delle vernici e dei pennelli è stato incluso dal progetto regionale “Avviso pubblico finanziamento di iniziative e progetti di cui all’art. 5 del codice del terzo settore anno 2019. “TerTeInVolo” Cup C39C20000270008DPF022/23 del 17.11.2020, che ha l’associazione Ricoclaun come capofila, insieme ad Amici di Zampa, Un Buco nel Tetto, Circolo CB San Vitale e Alzh A La Vita, che vuole promuovere in sinergia con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la salute e benessere dei cittadini attraverso la cultura del volontariato, il sostegno all’inclusione sociale e lo sviluppo delle reti associative del Terzo Settore del territorio.