Isola ecologica e Centro del riuso, il taglio del nastro in via San Leonardo

Inaugurata questa mattina, in via San Leonardo, in località Incoronata, l'Isola ecologica con annesso Centro del riuso.

La struttura, ultimata a conclusione di un iter lungo e che ha fatto registrare in corso d'opera alcune difficoltà sul piano dell'effetiva realizzazione, è stata

finanziata con fondi PAR FSC 2007-2013 che, nel 2017, la Regione Abruzzo ha assegnato ai Comuni proprio per progetti del tipo.

Al Comune di Vasto sono stati erogati 300 mila euro, a cui si è aggiunta in seguito una quota di cofinanziamento pari a 400 mila euro per "consegnare alla città - si legge in una nota - una struttura all’avanguardia ed efficiente la cui progettazione è stata eseguita dai tecnici degli uffici comunali".

“Oggi è una giornata storica per la nostra città, - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - e sono molto soddisfatto di aver raggiunto questo importante obiettivo del mio mandato amministrativo. Un percorso, iniziato nel 2016 con il Governo Regionale guidato dal Senatore Luciano D’Alfonso. Come Comune abbiamo investito una somma cospicua perché l’isola ecologica deve essere efficiente e funzionale, per un ulteriore scatto in avanti nella gestione dei rifiuti, i cui risultati positivi - ha concluso Menna - sono dimostrati dal superamento della percentuale di raccolta differenziata del 70%, e che ci ha visti premiati per la prima volta come Comune Riciclone”.

La struttura in via San Leonardo sarà operativa da lunedì 17 maggio con la gestione affidata alla Pulchra Ambiente.