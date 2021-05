Il Treno Pop corre con il Giro d'Italia lungo la Costa dei Trabocchi

A correre la settima tappa di ieri del Giro d'Italia c'era anche il 'Pop' di Trenitalia, Official Green Carrier della manifestazione sportiva.

Il treno regionale 19667, griffato in rosa per l'occasione, ha infatti affiancato i ciclisti in un tratto del percorso abruzzese.

Questa estate il treno Pop sarà in servizio per il collegamento Trabocchi Line con un'importante novità: la possibilità di trasportare fino a 12 bici. Il servizio viene effettuato con 20 collegamenti nei giorni feriali e tutti i treni sono dotati di spazi dedicati alle bici che viaggiano gratis su tutti i treni regionali.



Grazie alle fermate intermedie nelle principali località della costa come Francavilla, Tollo, Ortona, San Vito e Vasto, si può scegliere di raggiungere le spiagge dalle acque cristalline e perdersi nella natura di Punta Aderci o godersi il panorama dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi.