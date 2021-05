La novità del gruppo delle uncinettine: lo Yarn Bombing

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche a Vasto arriverà lo Yarn Bombing, l’arte degli intrecci urbani, entrata in questi anni nell’elite della street art di moltissime città per creare bellezza nel paesaggio urbano.

Il gruppo delle uncinettine , protagoniste nell’Albero di Natale all’uncinetto che tanto successo ha avuto davanti alla Chiesa di San Giuseppe, realizzeranno “L’estate in fiore” con l’istallazione dal 16 luglio 2021 di fiori con intrecci di lana colorata che saranno messi nelle aiuole del centro storico, in collaborazione con il Gruppo Facebook “Sei di Vasto se… e il Consorzio Vasto in Centro.

Lo Yarnbombing è un vero e proprio movimento artistico, di una forma particolare d’espressione che ha due strumenti fondamentali: il filo colorato e l’uncinetto. Ha avuto un successo planetario imprevedibile con una tecnica innovativa che crea condivisione, incontro, intreccio, bellezza.