Tanti auguri a Don Gigi Giovannoni

Bellissima festa a sorpresa, ricca di emozione, nella chiesa dei Salesiani, per Don Gigi Giovannoni per i suoi 80 anni con tantissimi amici per festeggiare una vita piena, sotto lo sguardo di San Giovanni Bosco.

Nato il 10 maggio 1941 a Rocca di Cave (Roma), è diventato salesiano il 21 dicembre 1968, ha dedicato la sua vita consacrata all’aiuto di chi soffre per le varie dipendenze, aiutando i giovani verso la libertà. E’ il fondatore della Comunità Soggiorno Proposta di Ortona dal 1984 e ha scritto il libro “Felicità io voglio”. Da gennaio 2018 è nella Comunità Salesiana di Vasto ed è referente della cappella dell’ospedale e del gruppo di preghiera dell’Associazione “Un buco nel tetto”, che prega per malati e sofferenti nel corpo e nell’anima.

Chi conosce Don Gigi Giovannoni sa le sue frasi del cuore: “Prego ogni giorno per non perdermi di fronte alle difficoltà”, “nella mia vita ricordo solo cose belle e con la salute che mi hanno donato il Signore e la Madonna ho navigato sempre in buone acque.” La sua preghiera costante: “insegnare ogni giorno a vivere con Unione, Pazienza e Coraggio perché un sole nuovo sorgerà sempre”.

Tanti auguri da tutta la redazione!

Foto di Andrea Marino