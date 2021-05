South Italian Fashion, primo consorzio di aziende del settore moda del Sud Italia

South Italian Fashion (S.I. Fashion) è un nuovo consorzio concepito per aiutare le micro e piccole imprese italiane indipendenti e professionisti del settore moda che operano nelle otto regioni del Sud Italia, ovvero in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, con l’obiettivo di conquistare nuove quote di mercato, soprattutto internazionale.

S.I. Fashion ha visto la luce a Salerno in seno a IFTA - Independent Fashion Talent Association, la struttura associativa che ha ideato, organizzato e prodotto eventi moda, come le edizioni 2019 e 2020 di Ittahub a Milano, Evening Dresses Show 2019 e 2020 a Salerno e cinque tornate di Iftawards, dal 2016 al 2021, in collaborazione con ICE-Agenzia e altri enti pubblici, prime fra tutti la Regione Campania e la Regione Abruzzo.

«Vogliamo coinvolgere imprese che fanno moda, produttori e stilisti e quanti operano nei vari ambiti del settore per raggiungere, tutti insieme, importanti traguardi. Vogliamo affrontare al meglio le difficoltà che caratterizzano il momento attuale, mettendo i soci nelle condizioni di poter dare continuità ai loro progetti imprenditoriali, fino a rendere il Mezzogiorno la leva virtuosa del made in Italy» ha affermato Roberto Jannelli, al timone del nuovo consorzio. S.I. Fashion ha durata quinquennale e si avvale di consulenti tecnici, fiscali, di commercialisti e legali in grado di intercettare e rendere accessibili fondi pubblici europei, concorsi e fiere internazionali.

Oltre al presidente Roberto Jannelli e al vice presidente Francesca Ciccarelli, fanno parte del team Michela Zio, general manager, Stefania Cavaliere, marketing manager, e Eugenio Astone in qualità di brand manager.

Tra i prossimi step del consorzio, il varo di Phenomena, l’evento fieristico abbinato all’omonimo Premio che accenderà i riflettori sull’empowerment femminile del Sud Italia all’Aurum di Pescara, dal 9 all’11 luglio 2021 e, a seguire, la terza edizione dell'Evening Dresses Show, il salone internazionale di abiti da sera e cocktail, alla Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno, dal 1° al 3 settembre prossimo.