Corso gratuito Asta Cicloturismo

La linea formativa della Camera di Commercio viaggia in bicicletta, sperando nella ripartenza del turismo anche in Abruzzo. Dal 12 aprile inizia una settimana di formazione on line con la collaborazione di Vivilitalia, società specializzata sul turismo ambientale di Legambiente, che ha l'obiettivo di offrire strumenti e buone pratiche per definire una cornice entro la quale qualificare le strutture ricettive del territorio e rispondere alle esigenze dei cicloturisti come destinazione completa per le loro vacanze. Nelle date del 12, 13, 14, 16 e 19 aprile 2021, dalle 16,30 alle 19 sarà possibile seguire il corso digitale. Per iscrizioni turismo@chpe.camcom.it, Tel. 0854536208-243, asta.vivitalia@gmail.com. Costo: gratuito.

LUNEDI’ 12 APRILE

16:30 - 19:00 - Il cicloturismo e l’offerta turistica integrata

con Ludovica Casellati (Ladybike), Luxury Bike Hotels e Viagginbici.com

MARTEDI’ 13 APRILE

16:30 - 19:00 - Il cicloturismo e le misure per caratterizzare le strutture ricettive e i territori come bike friendly

con Silvia Livoni, Luxury Bike Hotels

MERCOLEDI’ 14 APRILE

16:30 - 19:00 - Tour Operator e mercati di riferimento del cicloturismo in Italia e le motivazioni dei clienti

con Monica Price, ExperiencePlus! Bicycle Tours

e Naomi Lindfield, Skedaddle Italia srl

VENERDI’ 16 APRILE

16.30 - 19.00 - il Turismo E-Bike – La bici elettrica come volano di sviluppo turistico. L’esperienza di Bikesquare: il target, la proposta, il modello di business e i risultati

con Lucia Savino, Bikesquare

LUNEDI’ 19 APRILE

16.30 - 19.00 - Cicloturismo organizzato da TO: uno studio del “self guided”. Le migliori proposte, le buone pratiche dei tour operator italiani ed europei

Con Tullia Caballero, S-Cape Travel Italy

e Giuliana Mulas, Cicloposse Bike tour

Sono arrivate già duecento iscrizioni al corso da parte di più tipi di attività: ricettivo alberghiera ; ricettivo extra-alberghiera, come B&b, affittacamere e casa vacanze, agriturismo solo ricettivo, campeggio, ecc. ; promozione del territorio, tra cui punti informativi, noleggio servizi e guide turistiche, ecc. ; T.O, agenzie viaggi, trasporti ; aziende agricole, agriturismi a carattere ristorativo, enoteche, bar, ristoranti ecc. ; enti pubblici ; stabilimenti balneari ; servizi alle imprese.

Si prevede un grande sviluppo del cicloturismo anche grazie agli incentivi previsti. Ciò avrà effetto non solo sulla scelta delle destinazioni, come ha dimostrato il caso Abruzzo, ma anche sull'indotto economico: dagli accessori alla consulenza ergonomica, dalle guide turistiche specializzate alla disponibilità di infrastrutture ciclabili.