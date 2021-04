Nasce un piccolo giardino fiorito nella Scuola Primaria di Vasto

Le attività interdisciplinari legate alla primavera hanno portato i bambini della 2C della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto, a considerare la possibilità di realizzare, di fronte alla loro aula, un piccolo giardino fiorito, per poter osservare concretamente i fiori di questa stagione, soprattutto ora che sono finalmente tornati a scuola in presenza. Grazie alla disponibilità e del dirigente scolastico, prof. ssa Sandra Di Gregorio e la collaborazione dei genitori, sono state messe a dimora ben 56 piantine fiorite. Stamattina hanno collaborato con grande impegno preparando il terreno la signora Tiziana e Denise, poi i bambini, uno alla volta, con la massima attenzione legata alle disposizioni anti Covid, hanno sistemato le piantine e organizzato un piccolo semenzaio. E’ stata per loro la prima esperienza di giardinaggio. Ora, oltre a osservare costantemente il piccolo giardinetto, i bambini avranno anche il compito di innaffiare e controllare la crescita. Questo spazio, rivitalizzato da tutte le piantine diventerà uno strumento didattico, uno speciale laboratorio all’ aperto.

In una fase storica in cui i bambini si avvicinano sempre più precocemente al mondo tecnologico, spesso in modi non idonei e consoni alla loro età, appare evidente l’urgenza di mantenere quanto più possibile vivo in loro il contatto con la natura. Natura come contesto di apprendimento il più longevo, semplice e scontato che esista, ma non per questo di minore importanza o ricchezza.