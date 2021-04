Primo nido fratino 2021 in spiaggia a Termoli

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il fratino, il piccolo trampoliere che nidifica nelle spiagge italiane, la cui presenza è indicatore della buona salute del luogo, ha nidificato sulla spiaggia a nord di Termoli. La scoperta, oggi, durante il monitoraggio degli arenili da parte dei volontari "Salvafratino" di Ambiente Basso Molise.

Il nido è stato individuato sulla battigia a nord di Termoli. Nel pomeriggio la zona è stata recintata così da proteggere le uova. Luigi Lucchese, Presidente di Ambiente Basso Molise, spiega che oltre a individuare la coppia di fratini con l'uovo, è stato osservato un accoppiamento. “In 30 anni di attività e di monitoraggi ambientali, non mi era mai accaduto. E' stata davvero una giornata da ricordare". Per evitare il pericolo della pulizia delle spiagge, è stata segnalata la presenza della nidificazione del Fratino alle amministrazioni comunali dei comuni affacciati sulla costa affinché venga evitato l'utilizzo di mezzi meccanici per l'attività, soprattutto nelle aree dove è presente il fratino.