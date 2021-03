50 colombe in dono dalla Ricoclaun al personale sanitario del San Pio

Purtroppo, la pandemia da un anno ha interrotto tutte le attività di clownterapia Ricoclaun nel territorio. Le disposizioni di sicurezza impediscono ancora ai volontari di accedere nei reparti dell’ospedale San Pio. Mai come in questo momento c’è bisogno di leggerezza, di sorridere, di dimenticare anche solo per un istante tutti i problemi. Il pensiero dei clown è rivolto a tutto il personale sanitario con cui in questi anni si è istaurato un rapporto di simpatia, di gentilezza e al ricordo di tanti bellissimi momenti di allegria vissuti in reparto, anche nel periodo pasquale. Tutta l’associazione Ricoclaun sente di comunicare il proprio grazie, con il dono di 50 colombe, un piccolo istante di dolcezza, un gesto simbolico ma sincero, per esprimere la nostra vicinanza, ma anche il nostro grazie al personale sanitario per il prezioso lavoro che svolge sempre in prima linea ad affrontare la pandemia e per dire che con il cuore la Ricoclaun è insieme a loro.

L’incontro con la dr.ssa Francesca Tana, dirigente medico della direzione sanitaria, per la consegna delle colombe è stata anche l’occasione per evidenziare il nostro desiderio di tornare come clown volontari in corsia, appena saremo tutti vaccinati. Speriamo il prima possibile!

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Gandhi