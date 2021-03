Migliori gelaterie 2021 di Gambero Rosso, ci sono Polo Nord e Pannamore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Molte le gelaterie abruzzesi nella nuova Guida Gelaterie d’Italia 2021 di Gambero Rosso "che rappresenta il mondo del gelato più che mai sfaccettato e articolato - dicono i curatori della guida - che se da un lato non smette di sperimentare, dall’altro, con grande intelligenza, invita a riscoprire il piacere di un gelato in coppa da assaporare in tutta calma”.

A Caprice di Pescara è stato conferito il titolo come Gelato del Pasticcere 2021, una sezione speciale dedicata appositamente alle migliori creazioni “fredde” realizzate dai pastry chef. Al bar gelateria Duomo a L’Aquila sono stati assegnati i Tre Coni, il massimo riconoscimento. Tra le gelaterie che hanno conquistato i Due Coni, c'è Polo Nord a Casalbordino. Insieme a questa troviamo altre abruzzesi: pasticceria caffetteria Roma a Montesilvano, A Modo Mio e Novecento di Pescara, Bar Aterno gelateria a Raiano, Rolando a Sant’Egidio alla Vibrata e A Casa di Ludo” a Tortoreto.

Tra le gelaterie che si sono aggiudicate Un Cono dal Gambero Rosso c’è Pannamore a Vasto Marina, Gelatiamo a Chieti, Cicco a Francavilla al Mare, Dolceamaro a Lanciano, si aggiungono, inoltre, La Gelateria di San Valentino a San Valentino in Abruzzo Citeriore e Tiziano a Silvi Marina.

Il presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia commenta la guida: “E’ il quinto anno per la guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, è l’unica guida che racconta la genialità e la creatività dei maestri gelatieri italiani, famosi e presenti in ogni angolo del Pianeta. E’ un comparto che rappresenta il gusto e la sapienza italiana. Una sapienza che è stata riconosciuta dal Parlamento Europeo con la Giornata Europea del Gelato. Brindiamo quindi con questa guida e con suoi vincitori alla primavera e all’estate imminente che auspichiamo di poter vivere «all’aria aperta".

“Il gelato è uno dei simboli dell’italianità nel mondo - prosegue l’Amministratore Delegato di Gambero Rosso, Luigi Salerno -. Un settore che, oltre ai successi nazionali, ha contribuito a rendere famosi i nostri prodotti di spicco in tutti i continenti che sono stati sapientemente esportati dagli artigiani di qualità”.