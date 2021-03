Vastese, rinviata anche la sfida con il Castelfidardo. Ritorno in campo dopo Pasqua

Rinviata anche la sfida in calendario giovedì 1 aprile prevista all'Aragona tra la Vastese ed il Castelfidardo. Salta un'altra partita per la squadra biancorossa di mister Fulvio D'Adderio, per via della positività al Covid di alcuni giocatori. Il rientro in campo ci sarà dopo Pasqua, con ogni probabilità domenica 11 aprile per il match in programma in trasferta a Montegiorgio.

Con quest'ultima aggiunta saranno quattro le partite da recuperare per Di Filippo e compagni, 2 in trasferta (Pineto e Olympia Agnonese) e altrettante in casa (Aprilia e Castelfidardo).