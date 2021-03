28 marzo alle ore 17 fb Pro Loco Città del Vasto e Libreria “DANTEDI’ “

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, la Pro Loco “Città del Vasto” e la “Libreria” di Via Cavour partecipano alle celebrazioni del genio del Sommo Poeta con una videoconferenza che vedrà l’intervento del Prof. Gianni Oliva. L’iniziativa, dal titolo “Per altre dimore – Visione e avventura nel viaggio di Dante”, prende il nome dal libro del Prof. Oliva che sarà presentato per l’occasione.

Appuntamento per domenica 28 marzo alle ore 17:00, in diretta sulle pagine Facebook della Pro Loco “Città del Vasto” e della “Libreria”.

“L’itinerario per i luoghi dell’oltremondo (“per altre dimore”) è svolto all’insegna della visione e dell’avventura, le parole-chiave che fanno della Commedia la coscienza della sorte umana, ricordando agli uomini come la vita sia assidua meditazione della morte, infinita malinconia di beni sperati e smarriti, prova di passione e di pentimento, di violenze e di rinunce”.

Il Prof. Gianni Oliva non ha bisogno di presentazioni. Italianista, dopo aver insegnato nell’Università di Perugia e di Roma “La Sapienza”, dal 1987 ha ricoperto da professore ordinario la prima cattedra di Letteratura italiana nell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Decano dell’Ateneo. Direttore della rivista “Studi Medievali e Moderni”, ha tenuto corsi e lezioni su invito di Università americane ed europee (Yale, Harvard, Sorbonne, Oxford). Componente del comitato scientifico dell’Edizione Nazionale delle Opere di Gabriele D’Annunzio e dell’Edizione Nazionale delle Opere di Luigi Capuana, è studioso di letteratura post-unitaria e di geo-storia culturale. Formatosi alla scuola del dantismo romano, ha avuto per maestri Silvio Pasquazi, Giorgio Petrocchi e Umberto Bosco; ha collaborato con le principali Lecturae Dantis. La maggior parte dei suoi studi danteschi sono raccolti nel volume “Per altre dimore” pubblicato per la prima volta nel 1991.