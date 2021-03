'LOra della Terra': luci spente a Palazzo d'Avalos, Castello Caldoresco e Monumento a Rossetti

Anche quest'anno il Comune di Vasto aderisce all'iniziativa 'Earth Hour – Ora della Terra', promossa dal WWF insieme alla Consulta Giovanile e al Fridays For Future Vasto. Un evento che coinvolge tutto il mondo con il semplice gesto dello spegnimento delle luci, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, di monumenti, strade e palazzi storici per trasmettere l’importanza e l’urgenza di affrontare le grandi emergenze ambientali per la salvaguardia del pianeta e dell’uomo.

L’Amministrazione comunale ha deciso di spegnere per l’occasione le luci di Palazzo d’Avalos, del Castello Caldoresco e del Monumento a Gabriele Rossetti.

“Earth Hour rappresenta una vetrina importante – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Ambientali Paola Cianci - per testimoniare l’adesione anche del nostro Comune alla lotta all’inquinamento, ai cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità. In questi anni abbiamo cercato di dare, nel nostro piccolo, un contributo promuovendo politiche che mettono al centro la sensibilizzazione e l’approfondimento scientifico. Con grande piacere abbiamo constatato che da parte delle nuove generazioni, anche nella nostra città, c’è grande attenzione su questi temi e le manifestazioni di carattere mondiale rappresentano una rete in cui riusciamo a sentirci più uniti per lo stesso obiettivo. Per questo ringraziamo il WWF e tutte le associazioni – concludono - che da sempre sono impegnate per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente”.