Garantite le attività in presenza per gli alunni disabili e bes delle primarie e medie di Vasto

Il Comune di Vasto informa le famiglie degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle Scuole primarie e medie di Vasto che, al fine di garantire la possibilità di attività a scuola in presenza, è possibile continuare a fare richiesta di usufruire del servizio di scuolabus comunale. E’ sufficiente inviare una mail ai seguenti indirizzi: ufficioscuole@comune.vasto.ch.it e info@satautoservizi.it indicando i propri dati e recapiti.

Allo stesso modo si informa che l’Amministrazione Comunale continuerà a garantire lo stesso numero di ore per l’assistenza educativa come già assegnate all’inizio dell’anno scolastico. Lo stesso dicasi anche nei casi in cui i genitori facciano richiesta di tale servizio presso il proprio domicilio per poter seguire le attività scolastiche in sincrono.