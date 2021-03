Vaccinazioni anche negli stabilimenti balneari: Vasto Marina si propone

Vasto Marina risponde all’appello lanciato dal presidente del Consiglio Draghi per contribuire all’incremento degli spazi a disposizione per la campagna vaccinale, che deve essere la priorità dei prossimi giorni.

Gli stabilimenti balneari di Vasto hanno dimostrato la disponibilità ad accogliere nelle proprie strutture le vaccinazioni. La proposta arriva anche grazie a una valutazione degli spazi, dei parcheggi e dei piazzali in cui si possono meglio organizzare logistica e gestione dell’affluenza.

Lo stesso premier, infatti, nei giorni scorsi aveva sottolineato la necessità di non limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, rendendole possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. In ultimo Ieri durante una riunione in Prefettura, lo steso Prefetto ha chiesto alla Asl la mappatura dei centri vaccinali individuati sul territorio.

I Lidi Vastesi, in coerenza con le attività e le proposte del Consorzio Vivere Vasto Marina volto ad avere un ruolo ancora più attivo nella lotta contro il virus Covid-19, si è quindi reso disponibile ad individuare sin da subito, assieme ai propri soci, le aree delle strutture presenti sul litorale così da poterli mettere a disposizione delle Istituzioni nazionali e locali per lo svolgimento della campagna vaccinale il prima possibile.

Vasto Marina dunque esprime la volontà di volersi posizionare in modo virtuoso come un bene comune per la salute dei cittadini. Intendiamo manifestare la nostra intenzione al Comune affinché se ne faccia portavoce, Vasto riparte dal mare.