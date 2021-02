Pagamenti in modalità elettronica in favore del Comune

E’ attivo il sevizio che consente di effettuare i pagamenti in favore del Comune di Vasto con il sistema nazionale pagoPA. Il Comune di Vasto ha attivato questa modalità di pagamento, informano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore con delega all’Innovazione e Trasformazione Digitale, Anna Bosco, per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e per rendere più moderni ed efficienti i servizi del Comune. Il sistema è molto semplice accedendo al sito internet https://www.comune.vasto.ch.it/index.php/pagopa, basterà cliccare sul logo pagoPA e seguire tutte le istruzioni utilizzando il pc o lo smarthphone in totale sicurezza.

“I cittadini non dovranno recarsi in Comune ma potranno effettuare tutto via web - spiegano il sindaco e l’assessore Bosco - un servizio che siamo certi troverà grande apprezzamento. e che mette a disposizione del cittadino uno strumento agile e innovativo, sostituendo i tradizionali sistemi che richiedono spesso spostamenti fisici e file estenuanti. Una rivoluzione digitale fortemente voluta dall’Amministrazione comunale”.

“Vasto - conclude il sindaco Menna - diventa sempre più smart e sono contento di raccogliere i frutti di una informatizzazione che purtroppo ha visto gli archi e le frecce di tanti personaggi”.

Sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 due sportelli dedicati al servizio informazioni pagoPa. I numeri da contattare sono 0873309333 oppure 0873309301