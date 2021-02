'La Buona Stagione alternativa all'attuale amministrazione e ai partiti che la sostengono'

La posizione del PD provinciale e locale, che per il tramite dei suoi segretari, invita la cittadinanza vastese a prendere le distanze dall'aggregazione civica La Buona Stagione, utilizza argomentazioni speciose e vetuste, latrici di logiche di potere che non ci appartengono. Ricordiamo a noi stessi che l'aggregazione nasce con lo specifico intento di essere alternativo all'attuale amministrazione comunale e ai partiti che la sostengono e non può essere qualificata nell'ambito degli attuali schieramenti.

Ricordiamo altresì a noi stessi che sin dalla sua presentazione con la faccia della sottoscritta, La Buona Stagione ha aperto le porte a tutti coloro che volevano condividere la visione di città che sta prendendo corpo nel programma puntando su riqualificazione autentica degli spazi e non semplice manutenzione, attenzione alla formazione dei nostri giovani, sostegno e contributo ai turismi possibili, servizi efficienti per cittadini ed industrie, aumento del verde e conservazione del patrimonio ambientale, il tutto con un metodo partecipativo ed inclusivo. Riaffermiamo con forza il nostro carattere civico che non vuol dire escludere i partiti ma chiedere loro di ragionare con la categoria del NOI, estranea al PD, ossia di mettere da parte gli individualismi e realizzare insieme, con responsabilità, un progetto politico più ampio per questo territorio da troppi anni abbandonato a se stesso. Ed in questo siamo stati profeti se guardiamo al panorama nazionale!

I segretari Cordisco e Lembo forse dimenticano con chi sta governando in questo momento il loro partito? E come la loro segreteria a Roma si appresti ad invitare le realtà locali ad accordarsi anche agli eventuali ballottaggi con il movimento di Grillo? I cittadini non hanno l'anello al naso e giudicheranno con ponderatezza ed intelligenza.