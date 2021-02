Pari (1-1) a Giulianova, Vastese ripresa su rigore

Termina in parità, sul punteggio di 1-1, la sfida Real Giulianova-Vastese, nel turno infrasettimanale valido per la seconda giornata di ritorno in Serie D girone F.

Chiuso il primo tempo in vantaggio, con il gol messo a segno dal giovane Mamona al 44' (quarto gol stagionale per l'attaccante classe 2002 in prestito dalla Vis Pesaro), i biancorossi sono stati ripresi al 15' della ripresa con il rigore a favore dei padroni di casa trasformato da Paudice.

Per la squadra di mister Fulvio D'Adderio quello conquistato al 'Castrum' di Giulianova è il nono risultato utile consecutivo (4 vittorie e 5 pareggi in questa striscia).

Domenica 28 febbraio, all'Aragona, sfida casalinga con l'Atletico Terme Fiuggi per Di Filippo e compagni.