Attrezzature sportive in dono alla Scuola dell’Infanzia e Primaria di San Lorenzo

La scuola dell’Infanzia e Primaria di San Lorenzo si arricchisce di attrezzature sportive donate da Michele Cappa, papà di due alunni della scuola, il quale racconta: "La donazione è a titolo personale ma la cosa è legata molto alla mia attività. Dal 1990 mi occupo di giornalismo sportivo dopo essere stato atleta nella squadra di pallamano locale. Nel 2017 ho fondato la mia agenzia di marketing e comunicazione Cquadro srl. La stessa società è proprietaria dell'unico sito di informazione sportiva del territorio ovvero www.vasport.it. Ho sempre ritenuto lo sport uno strumento di aggregazione sociale oltre che valvola di sfogo per bambini e ragazzi ma, soprattutto, un modo per essere in buona salute. Per questo motivo penso che anche a scuola gli alunni debbano avere le opportunità di praticare lo sport nelle migliori condizioni possibili. Da qui la volontà di fare questa donazione alla scuola dei miei figli.".

I docenti della scuola esprimono un sentito ringraziamento: “ancora una volta i genitori si mostrano vicini alle esigenze della nostra scuola e pronti a sostenere il percorso di formazione integrale dei nostri bambini.”