Impennata di positivi al Covid, tre comuni abruzzesi in 'zona rossa'

Tre comuni in 'zona rossa' in Abruzzo dalle prossime ore: la disposizione, tramite ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio, interessa Atessa e San Giovanni Teatino in provincia di Chieti e Tocco da Casauria, in provincia di Pescara.

Il provvedimento fa seguito alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico regionale che ha certificato l'impennata di positivi al Covid negli ultimi giorni nei tre centri e sarà operativo a partire dalla mezzanotte.