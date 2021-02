Ponte zona Bagnante a Vasto Marina, sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Sopralluogo, stamattina, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, con l'ausilio dell'autoscala, e dei tecnici della Provincia di Chieti per verificare le condizioni del ponte dell'ex linea ferroviaria, la cui strada sottostante conduce in un senso al lungomare Ernesto Cordella di Vasto Marina, nella zona del Monumento alla Bagnante, e nell'altro verso la Statale 16 Adriatica.

Sotto osservazione la struttura in cemento armato e, in particolare, alcune fenditure superficiali finite al centro di diverse segnalazioni. Tra le ultime, appena qualche giorno fa, quella di Orlando Palmer, candidato sindaco del movimento Iustitia Nova.

Non sono emerse situazioni di rischio e pericolosità sia per il transito sotto il ponte, sia nella parte superiore, nel tratto di pista ciclopedonale rientrante nell'ambizioso progetto di realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

"Dalla relazione dell’architetto della Provincia, Francesco Faraone - sottolinea in una nota il sindaco Francesco Menna - è emerso che l'intradosso risulta solido e non presenta lesioni. I fronti laterali del manufatto presentano lesioni con cemento ancora stabile e ben ancorato. I Vigili del Fuoco hanno rimosso piccole parti di cemento instabili".

“A breve la Provincia in qualità di proprietaria del manufatto - ha evidenziato il consigliere provinciale Vincenzo Sputore - affiderà i lavori di manutenzione per il ripristino delle parti ammalorate mediante ditta specializzata. Si ringrazia il Comando dei Vigili del Fuoco per la consueta collaborazione e per l'intervento tempestivo e la Polizia Locale per il supporto”.