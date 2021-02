A Primavera riapre la Casa di Riposo Sant’Onofrio

Una delle strutture più belle e importante di Vasto, la Casa di Riposo di Sant’Onofrio, sta per essere riaperta. A darne la notizia è il Sindaco, Francesco Menna, che informa che si avviano alla conclusione i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della struttura, lavori che hanno visto l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di una scala antincendio, il risanamento del tetto, la dotazione in ogni stanza di un bagno interno. “La fine dei lavori”, dice il Sindaco, “ è prevista per questa primavera, momento in cui si restituirà alla città una struttura nuova, rispondente ai requisiti della sicurezza, della igienicità delle stanze, nel segno di una offerta socio-assistenziale e di sviluppo del territorio accompagnata anche dall’apertura del centro diurno quale opportunità importante per tutta la città. Un nuova Sant’Onofrio, completamente rinata, sotto la sorveglianza attiva del Comune, della Soprintendenza ai Beni Archeologici e della ditta che si è giudicata i lavori. Un risultato importante, non scontato, ottenuto con il finanziamento regionale del 2016- 2017, oltre che di fondi comunali. La struttura tornerà a rivivere consentendo, insieme alla riapertura del Centro Diurno una grande opportunità di offerta sociosanitaria e di sviluppo per il territorio